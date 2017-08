O desembargador Antônio de Souza Prudente, do Tribunal Regional Federal (TRF) da Primeira Região concedeu liminar suspendendo o leilão das usinas da Cemig, que estava marcado para 22 de setembro.

A ação que pede a suspensão da venda das usinas é de autoria do advogado Guilherme da Cunha Andrade. Ele questiona o valor de venda previsto pelo governo federal, de R$ 11 bilhões, que estaria abaixo do valor real, uma vez que devido à série de investimentos feitos pela Cemig ao longo dos anos, as usinas teriam valor próximo de R$ 18 bilhões.

Entrei com uma ação popular, sem representar a empresa, em meu nome. Enxergo que esse leilão representa uma lesão significativa para os cofres públicos do estado e por isso pedi a suspensão do leilão”, contou Andrade ao Estado de Minas, por telefone.

O Tribunal Regional Federal (TRF) suspendeu o leilão das usinas hidrelétricas de Jaguara, São Simão, Miranda e Volta Grande que estão com suas concessões vencidas. O leilão é considerado fundamental no ajuste fiscal do governo federal.

A liminar do desembargador do TRF da Primeira Região tem data de 18 de agosto, mas foi publicada nesta segunda-feira (21). Na mesma data, o desembargador comunicou em ofício para conhecimento e cumprimento de sua decisão ao diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Romeu Rufino.