A Justiça suspendeu os direitos políticos do ex-governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho pelos próximos oito anos. A decisão é do desembargador Ricardo Cardoso, da 15ª Câmara do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), que a comunicou ao Conselho Nacional de Justiça. Garotinho, que é pré-candidato ao Governo do Rio de Janeiro, vai recorrer.

O nome do ex-governador será incluído no cadastro nacional de condenados por atos de improbidade administrativa e por atos que o tornam inelegível. Garotinho é acusado de desviar R$ 243 milhões da Secretaria Estadual de Saúde entre 2005 e 2006, quando a esposa dele, Rosinha Matheus, era governadora.

Anthony Garotinho disse que considera bastante polêmico o julgamento do Tribunal de Justiça. A defesa do ex-governador afirmou ainda que ele foi julgado sem advogado, em um claro cerceamento de defesa. Disse ainda que a condenação não possui efeito imediato porque o processo não foi transitado e julgado e que vai recorrer.