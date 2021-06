O prefeito Alexandre Kalil (PSD) anunciou, nesta quarta-feira (9), que as escolas do ensino fundamental de Belo Horizonte poderão retomar as atividades presenciais a partir do dia 21.

Até o momento, apenas estudantes da educação infantil estavam autorizados a frequentar os colégios.

Segundo o secretário Municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, crianças de 6 a 12 anos, das redes pública e privada, poderão frequentar as instituições duas vezes por semana, com permanência máxima de três horas. “A discussão aconteceu agora no comitê, nem conversamos ainda com a Secretaria de Educação”, afirmou. De acordo com o chefe da pasta, o protocolo de microbolhas de seis alunos será mantido nessa faixa etária.

Conforme a Prefeitura, a mudança só foi possível por conta da vacinação dos professores. “A vacina que eles receberam foi a AstraZenaca, e com três semanas da primeira dose ela já oferece uma proteção de 74%. Estamos raciocinando em cima disso”, completou o secretário.

Além disso, Kalil explicou a razão da mudança. “É muito importante que toda população saiba que os números estão permitindo tudo que anunciamos hoje”, completou o prefeito.

Fonte: Hoje em Dia