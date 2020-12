O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), formalizou nesta terça-feira (15) a compra de vacinas contra a Covid-19 da CoronaVac, do Instituto Butantan, produzidas pela farmacêutica chinesa SinoVac, informa o governo de São Paulo.

As doses, não quantificadas, serão utilizadas para imunizar “profissionais de saúde” na capital mineira. No total, São Paulo disponibilizará “4 milhões de doses da vacina para os profissionais que estão na linha de frente no combate à pandemia em todo o Brasil”.

Em vídeo com o chefe do Executivo paulista, o prefeito de Belo Horizonte diz que a compra é o “plano B” para imunizar os profissionais. “B de Butantan”, brincou Doria.

“Espero que seja um plano B. Espero que todo o Brasil tenha o direito de imunizar seus profissionais de saúde. Estou cumprindo minha obrigação de proteger a população de Belo Horizonte”, disse Kalil. A prefeitura informou à reportagem que ainda não vai divulgar detalhes sobre o acordo.