A reeleição de Alexandre Kalil (PSD) para a Prefeitura de Belo Horizonte no primeiro turno, com 63,36% dos votos, credencia o atual ocupante do cargo como um dos principais líderes políticos do Estado. Kalil vive momento chamado na política de “vitória de pico”, ou de consagração. E, de quebra, desponta como forte candidato ao governo mineiro, em 2022, segundo analistas.

O cientista político Rudá Ricci elenca algumas vantagens que permitiram a vitória de Kalil. A primeira foi a “gestão” da pandemia da Covid-19. Para ele, o prefeito teria agido com firmeza na tomada de decisões que preservaram vidas na capital, sobretudo ao manter o isolamento social por mais tempo, e por sustentar o fechamento do comércio por meses.

“Agiu como um pai”, diz o cientista político. “Pesquisa feita no país com jovens e adultos de 15 a 39 anos revelou que 75% tinham medo de adoecer ou de perder um familiar próximo para a Covid-19. O brasileiro pode fingir que não está com medo, mas estudos como esse confirmaram que há um medo muito grande da pandemia”.

Outro trunfo de Kalil, ainda de acordo com o cientista, foi ter reunido em seu governo vários grupos antagônicos.