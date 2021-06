O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) já sinalizou que pode desembarcar em Belo Horizonte para andar de moto ao lado de apoiadores. O prefeito Alexandre Kalil (PSD) reforçou os temores sobre as consequências que a eventual manifestação bolsonarista pode proporcionar ao cenário da pandemia de Covid-19 na cidade.

Kalil já afirmou que o chefe do poder Executivo nacional será multado caso descumpra regras de combate à infecção, como o uso obrigatório de máscaras.

“Já pedi a ele, inclusive via imprensa, para não vir. Cuidamos muito da cidade. Cito sempre essa frase: ‘muito ajuda quem pouco atrapalha”, disse o prefeito, em sabatina ocorrida nesta semana.

Apesar de manifestar contrariedade em relação à “motociata”, o prefeito belo-horizontino está disposto a conversar com o presidente. “Se o Bolsonaro vier, ou me convocar, eu vou lá. Se o Lula vier aqui, será muito bem recebido”, falou, citando também o líder petista, que deve rivalizar com o capitão reformado em 2022.

A disposição, porém, não tem se convertido em diálogo. Segundo Kalil, permanece a dificuldade para acessar Bolsonaro, citada por ele em abril, quando afirmou que só conseguiria contato com o líder do governo federal por “sinal de fumaça”.

“Ele não me atende. Ele, outro dia, me citou: ‘Ah, mas você persegue o Kalil’. Ele falou assim: ‘Porque fechou muito a cidade’. Isso não é motivo para virar inimigo. O recebi duas vezes aqui. Em uma delas, ainda chegou ele e toda a turma com fome. Tive que pagar, do meu bolso, pão de queijo para ele aqui”, reiterou.

Os passeios de moto do presidente

Quando começou a citar a possibilidade de andar de moto por BH, Bolsonaro previu a manifestação para junho. Após atos no Rio de Janeiro (RJ) e em São Paulo (SP), o foco é Santa Catarina:já foram confirmados eventos em Chapecó e Florianópolis.

A motociata em solo chapecoense, aliás, está prevista para ocorrer no próximo domingo (26).

Fonte: Estado de Minas