O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), fez duras críticas aos moradores da capital mineira pertencentes à classe média alta. Segundo o prefeito, “a estúpida elite brasileira”, da qual ele fazia parte até “ver a pobreza”, acha que nada vai acontecer com ela durante a pandemia de Covid-19.

A resposta foi dada depois que o prefeito foi questionado pelo jornal Estado de Minas sobre a dificuldade de implantação de medidas duras aos cidadãos que, além de produzirem discursos negacionistas, desrespeitam as medidas adotadas pelos prefeitos.

“Temos um caso no Hospital Madre Tereza de cinco membros da mesma família internados. A classe média e a classe média alta acharam que aquele cartãozinho do plano de saúde era a vacina. E eu avisei, que aquilo não era uma vacina”, afirmou Kalil. “Os primeiros hospitais que entraram em colapso em BH foram os particulares. A estúpida elite brasileira, da qual eu fazia parte até eu ver a pobreza, acha que nada vai acontecer com ela”, pontuou.

Durante a declaração, Kalil voltou a falar que não tem “medo de buzina”. E afirmou que o ataque de negacionistas e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), é “uma covardia política” e pressão feita por certos políticos.

Kalil participou, nessa terça-feira (20), de um debate virtual com o prefeito de Araraquara, Edinho Silva (PT), para falar sobre os desafios e aprendizados do lockdown no Brasil. Os dois prefeitos ficaram conhecidos nacionalmente durante a pandemia de Covid-19 por manterem medidas restritivas para conter as infecções do novo coronavírus.

Durante o debate, o prefeito de BH afirmou que ele vai ficar marcado nos livros de história pela condução da capital durante a pandemia. Para o prefeito de BH, “nada troca a história que os livros vão contar”.