Uma semana após anunciar o fechamento de todas as atividades não essenciais em Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Kalil vai endurecer ainda mais as regras do comércio na capital por conta do avanço da Covid-19 em todo o estado.

Na tarde desta sexta-feira (12), o chefe do Executivo participará de uma coletiva na sede da PBH, juntamente com o Comitê de Enfrentamento à Pandemia.

O endurecimento das regras acontecerá por conta do aumento significativo de todos os índices da doença. Apesar de apenas as atividades essenciais estarem autorizadas a funcionar, a quantidade de pessoas circulando pelas ruas e avenidas da capital ainda é muito grande.

Na coletiva da semana passada, classificou os números da pandemia como “assustadores”, e admitiu que houve um “otimismo enganoso e perigoso”.