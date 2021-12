O professor formiguense, Modesto Francisco da Silva, faixa preta, 4º grau, realizou na sexta (3) uma troca de faixa na cidade de Vargem Bonita.

Ele ministra aulas, por meio do projeto de karatê, oferecido pelo Cras do município.

De acordo com Modesto, estiveram presentes 30 alunos. Na ocasião, eles trocaram as faixas amarela, laranja, verde e marrom, sendo todos aprovados com sucesso.

O projeto teve início em 2017, com o apoio da Prefeitura Municipal e de uma equipe com psicóloga e assistente social.