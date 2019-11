Mesmo depois de já ter feito mais de 70 cirurgias, Rodrigo Alves, também conhecido como Ken Humano, decidiu se submeter a mais uma, mas dessa vez para tirar “taquinho” falso do abdomêm.

Leia também: “Minha vida era cheirar e beber para esquecer”, diz Andressa Urach sobre passado

arrow-options Reprodução/Instagram Ken Humano





Em entrevista a revista Quem , o Ken Humano revelou que não gostava mais gda aparência dos gominhos falsos pois já estavam desproporcionais ao corpo.

Leia também: Após conversão, Andressa Urach revela o que a fez cair no pecado

“Tem oito anos que carrego esse abdômen falso . Estava muito feio, desproporcional ao meu corpo. Passava, também, uma imagem muito negativa para o público. As pessoas, hoje em dia, malham bastante e têm uma vida saudável para ter o abdômen natural e o meu era falso. Não estava legal, não combinava com o resto do meu corpo, porque não malho”, declarou ele.

Mas, essa não foi a única decisão tomada por Rodrigo, já que na mesma cirguia irá aproveitar para aumentar volume do bumbum .

Leia também: “Estou casta há dois anos”, confessa Andressa Urach

“Eu sou muito brasileiro, com muito orgulho, porém nunca tive bumbum brasileiro. Então, fui à Turquia, fiz a lipoaspiração no abdômen, o removi. Fiz lipoaspiração nas costas, e essa gordura toda foi colocada no bumbum. Agora estou com bumbum brasileiro e sem abdômen. Agora estou com o bumbum muito bonito!”, finalizou Ken Humano .