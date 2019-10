Na última segunda-feira (28) Geisy Arruda divulgou mais uma edição de seu programa no Youtube, o “Ponto G”. O convidado da vez foi Kid Bengala, conhecido por sua carreira na indústria do entretenimento erótico. Anteriormente, a modelo já havia anunciado a participação do ator pornô no programa, o que agitou a internet.

