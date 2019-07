A Kione Creative Cosmetic esteve presente, pela segunda vez consecutiva, na Professional Fair mostrando para o público de Belo Horizonte e região a sua completa linha de produtos, exclusiva para uso profissional; tratamentos, hidratação, química, pós química, e coloração.

Os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer as novidades e lançamentos das melhores marcas do mercado de beleza.

O evento aconteceu no início deste mês, na Expominas e recebeu aproximadamente 60 mil pessoas. Os expositores mais renomados de todo o segmento de beleza profissional marcaram presença, apresentaram e comercializaram produtos e equipamentos durante os três dias da feira.

Durante todo o evento, o estande da Kione recebeu a visita de blogueiras e digital influencers que apresentaram em seus perfis as variedade e aplicação dos produtos da marca, para milhares de seguidores.

Outra grande atração do estande Kione foi a presença do Júlio César, embaixador Kione e do técnico Fabrício Cunha. Eles promoveram demonstrações de diversos produtos da marca durante o evento.

A Kione Creative Cosmetic busca participar das maiores feiras no ramo de beleza do país, atingindo grande reconhecimento de todo o público, pelas atuações e pela qualidade dos produtos.

Quer saber mais sobre a participação da Kione na Professional Fair?, assista à entrevista do presidente e criador da Kione Creative Cosmetics, Túlio Alvarenga, no programa Gui Moreira, neste sábado (20), às 10h no SBT.