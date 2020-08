A Secretaria Municipal de Educação e Esportes deu início, nessa segunda-feira (24), a entrega do “Kit Alimentação” para famílias de alunos que foram matriculados na Rede Municipal de Ensino até o dia 30 de junho. Os estudantes matriculados após esta data receberão o kit na próxima distribuição.

O Programa “Merenda em Casa” repassa, aproximadamente, 5.182 kits, que foram preparados e estão sendo entregues nas escolas e Centros de Educação Infantil.

De acordo com o responsável pela pasta, Jaderson Teixeira, a aquisição dos alimentos é regulamentada pela Lei Federal 13.987 (de 7 de abril de 2020), que foi publicada pelo Governo Federal devido à suspensão das aulas presenciais como medida preventiva à proliferação do novo coronavírus (Covid-19).

Para facilitar a entrega dos “Kits Alimentação”, a Secretaria de Educação preparou um cronograma que deverá ser seguido para, assim, evitar aglomeração de pessoas. Os pais ou responsáveis deverão usar máscara de proteção facial no momento do atendimento.

Os “Kits Alimentação” desta entrega são compostos por arroz (tipo 1 – 2 quilos); açúcar cristal (2 quilos); óleo de soja (900 ml); leite integral (1 litro – 2 unidades); sardinha (1 unidade); feijão carioca (1 quilo); biscoito doce (400 gramas) e macarrão espaguete (500 gramas). Todos os Kits terão uma etiqueta com orientações de que as embalagens precisam ser higienizadas antes do armazenamento.

A entrega dos alimentos será feita das 7h às 16h, na unidade na qual o aluno está matriculado.

Confira o cronograma:

Dia 24 de agosto (segunda): Estudantes matriculados nas turmas: “Crianças Pequenas 1” (1º Período) da Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental;

Dia 25 de agosto (terça): Estudantes matriculados nas turmas: “Crianças Pequenas 2” (2º Período) da Educação Infantil, 2º e 6º anos do Ensino Fundamental;

Dia 26 de agosto (quarta): Estudantes matriculados nas turmas: “Bebês” (Berçário) da Educação Infantil, 3º e 7º anos do Ensino Fundamental;

Dia 27 de agosto (quinta): Estudantes matriculados nas turmas: “Crianças Bem Pequenas 1” (Maternal I) da Educação Infantil, 4º e 8º anos do Ensino Fundamental;

Dia 28 de agosto (sexta): Estudantes matriculados nas turmas: “Crianças Bem Pequenas 2” (Maternal II) da Educação Infantil, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental.