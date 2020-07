A Prefeitura de Bambuí, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, iniciou a segunda entrega do kit alimentação para os alunos carentes da rede municipal de ensino e das creches/entidades. A medida é para ajudar as famílias neste período de pandemia do coronavírus.

De acordo com a administração municipal, os kits são entregues aos pais ou responsáveis mediante a apresentação da documentação do aluno. Os estudantes que têm direito ao kit são os que estão incluídos no Cadastro Único do Bolsa Família.

A entrega ocorreu na quinta-feira (23) e nessa sexta-feira (24), em cada unidade escolar municipal e creches/entidades. No kit estão incluídos produtos básicos e também da agricultura familiar.

Fonte: Tapiraí TV