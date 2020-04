Kits de testes rápidos para detecção da Covid-19 foram adquiridos pela Prefeitura de Arcos.

De acordo com a Secretaria de Saúde, 500 unidades foram compradas e serão disponibilizadas pela empresa fornecedora do produto de forma gradativa. Nesta semana, 100 kits foram disponibilizados e, nas próximas, será conforme disposição em estoque.

A Prefeitura informou que nessa primeira fase, a Secretaria de Saúde instituiu um protocolo de critérios relacionados com as orientações técnicas e científicas do Ministério da Saúde.

