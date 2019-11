No sábado (9), Klara Castanho, de 19 anos, resolveu publicar um vídeo no iGTV para falar sobre uma traição que sofreu durante um relacionamento. “Fui corna aos 14 anos”, começa dizendo a atriz. Em seguida, ela conta que a história é boa demais e, por isso, merece ser compartilhada com outras pessoas além dela, sua família e amigos.

No vídeo, Klara Castanho diz que, aos 14 anos, passou a frequentar lugares e conhecer pessoas. “Meu primeiro beijo foi aos 12. Depois de dois anos, é que eu fui beijar na boca de novo com essa pessoa. Ele era uma pessoa que ficava com todo mundo e eu achei que tinha tirado a sorte grande, porque ele pegava todo mundo, mas resolveu namorar comigo”, diz.

Em seguida, a atriz conta que estava apaixonada e, um mês depois, descobriu que estava sendo “corna”. No início, ela achou que não fosse conseguir perdoar. No entanto, cinco dias depois, já estava com ele novamente. Aliás, a relação ia e voltava várias vezes. Klara ainda diz que os pais não sabiam e que sabia que a relação não daria certo.

No entanto, as coisas começaram a ficar sérias. E ela até foi pedida em namoro e ganhou uma aliança. “Parecia que ela ia queimar o meu dedo se eu usasse. Eu fui pedida em namoro dia 4 de julho. Dia 9 ele me deu a aliança. Vocês concordam que a data tinha que ser dia 4? Foi dia 9 porque era aniversário de uma amiga minha. Ele resolveu que era uma homenagem no nosso relacionamento para ela”, continua.

Em seguida, Klara conta vivia em tensão com medo dos pais saberem do seu namoro. “Eu achava que eu saiba muito o que eu estava fazendo”, diz. “Hoje, com 19 anos, eu vejo que, se eu tivesse nessa situação de novo, não deixaria chegar nesse estágio”, pontua. Atualmente, ela diz ser mais aberta em contar as coisas para sua mãe.

No fim das contas, a mãe descobriu o relacionamento

A atriz conta que, certo dia, rolou uma atualização do celular e foi quando a mãe descobriu o relacionamento dela. Certo dia, sem saber como explicar, surgiu um áudio que Klara tinha enviado para uma amiga contando como tinha sido o encontro dela com o rapaz. Durante a madrugada, a mãe confiscou o aparelho.

No dia seguinte, Klara perguntou onde estava seu celular. Foi quando a mãe falou do namoro. “Ela descarregou coisas para cima de mim. Eu entendo completamente o que ela sentiu, porque eu a enganei. Ela se sentiu traída porque eu realmente menti. E muito. E mentia sobre tudo. Tinha medo de escorregar na história”, continua.

Para finalizar, Klara Castanho diz que resolveu compartilhar a história por achá-la engraçada. “Hoje em dia, eu rio. Mas, na época, eu chorei baldes e baldes. Se minha mãe tivesse sabido no primeiro mês, eu não teria passado por nada disso, porque ela já o teria mandado a pessoa correr em dois segundos”, ressalta.

