Na tarde dessa quinta-feira (23), o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio em uma Kombi que pegou fogo dentro de uma garagem no povoado do Engenho, no município de Perdigão.

De acordo com o Cobom, o proprietário do veículo relatou que a Kombi estava parada há alguns dias e ao dar partida, o motor começou a pegar fogo.

Devido a distância dos municípios, quando a equipe chegou ao local, a Kombi já se encontrava completamente incendiada e as chamas se alastraram pelo pasto, em direção às residências vizinhas. Após um rápido rescaldo para debelar as chamas remanescentes da Kombi, os militares apagaram as chamas na vegetação para proteger as residências vizinhas.

Ninguém ficou ferido e o incêndio destruiu o veículo por completo, além de danificar a estrutura usada como garagem.