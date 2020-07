Seguindo a recomendação de órgãos nacionais e internacionais de Saúde, em Formiga o foco para o controle dos casos do novo coronavírus está na testagem do maior número de pessoas possível.

Para que esse trabalho seja ainda mais eficaz, o município contará, em breve, com um laboratório exclusivo para a realização dos exames para a Covid-19, com resultados em até 12 horas.

De acordo com a administração municipal, já foi iniciado o processo de contratação de empresa para montagem do laboratório.

A previsão é que o novo equipamento público comece a funcionar em agosto, com capacidade para fazer até 160 exames de RT-PCR por dia, o que, segundo nota da administração municipal, é considerado pela Organização Mundial de Saúde, como “Padrão-Ouro” no diagnóstico da Covid-19. Um investimento de mais de R$800 mil, segundo a administração municipal .

Testagens no município

De acordo com informações divulgadas durante a coletiva semanal sobre a Covid-19 em Formiga, a cidade se tornou referência no número de testagens e notificações para a doença.

Segundo dados oficiais, em 20 de maio, quando já faziam 60 dias das primeiras medidas contra a infecção, o Boletim Epidemiológico informava 663 pessoas “notificadas” no município, das quais 218 ainda não tinham sido testadas, ou seja, naquela data haviam sido feitos 445 exames. Agora, no dia 20 de julho, o número de notificados chegou a 3.729, com redução para 100 pessoas do início da pandemia que ainda não foram testadas. O número de testes chegou a 3.629, um aumento de 813%.