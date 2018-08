O ex-prefeito Marcio Lacerda anunciou no início da tarde desta terça-feira que desistiu de concorrer ao governo de Minas. O socialista informou sua retirada da disputa em uma carta intitulada “A velha política conseguiu me tirar dessa eleição”.

O anúncio foi feito pouco depois de o PT dizer que não havia mais espaço para o socialista na chapa do governador Fernando Pimentel (PT) para concorrer ao Senado. Também foi depois de o Ministério Público Eleitoral emitir parecer a favor da decisão do PSB nacional, de retirar a candidatura de Lacerda.

Em carta enviada à imprensa, Lacerda diz que dois comandos partidários – o PSB e o PT – “conspiraram” contra sua candidatura ao governo e conseguiram retirá-lo da disputa “de forma antidemocrática e arbitrária, fizeram, na calada da noite, nos porões sombrios dos gabinetes em Brasília” e com “o mais podre dos conchavos políticos”.

Lacerda disse que resistiu e que sua indignação não aceitou a “negociata”, que agride “a vontade soberana dos mineiros”. Segundo o ex-prefeito, a disputa judicial com o PSB poderia durar até a véspera do 1º turno, gerando insegurança jurídica. Com isso, Lacerda afirma que as candidaturas do partido ficariam fragilizadas.

“Além disso, manter uma campanha eleitoral, muito curta e de grandes desafios como essa, com tamanha indefinição jurídica, poderia prejudicar muito o crescimento que vínhamos detectando nos últimos meses em torno da nossa proposta para Minas Gerais”, disse.

Na carta, o ex-prefeito creditou o fim de sua candidatura a representantes da ‘velha política’. Disse que Minas Gerais precisava de uma terceira via e que sua candidatura era muito viável. O ex-prefeito estava em segundo lugar nas pesquisas eleitorais, em situação e empate técnico com o governador Fernando Pimentel.

“Por isso os grandes interesses agiram dessa maneira covarde. Infelizmente essa é a política que ainda impera no Brasil. Sou retirado da disputa esperando, sinceramente, que esse fato deplorável que ocorreu com a minha candidatura sirva de exemplo para ajudar a transformar de fato a nossa política. Não podemos mais deixar que acordos e conchavos de gabinete predominem sobre a vontade popular”.

Lacerda agradeceu o ex-presidente da Assembleia Adalclever Lopes (MDB), que seria o candidato a vice na chapa, e o deputado federal Jaime Martins, que seria candidato ao Senado.

“Aproveito este comunicado para também anunciar a minha desfiliação do Partido Socialista Brasileiro, o qual nos últimos onze anos fui filiado, honrando com dignidade seus princípios e valores. Infelizmente, este conchavo de sua direção nacional terá reflexos ainda mais profundos no PSB e, rincipalmente, nos olhos de quem enxergava neste partido alguma coisa diferente na vida partidária este país”, disse.

Leia a íntegra da carta de Lacerda

A velha política conseguiu me tirar dessa eleição



Dois comandos partidários, de forma antidemocrática e arbitrária, fizeram, na calada da noite, nos

porões sombrios dos gabinetes em Brasília, o mais podre dos conchavos políticos. A cúpula do PSB e

do PT conspiraram para retirar a minha candidatura a Governador de Minas Gerais, impedindo a

desvinculação definitiva do tradicional papel de braço do PT, desempenhado pelo PSB.

Todos sabem que lutei e resisti. Minha indignação não aceitou essa negociata, essa imposição que

agride não apenas a minha candidatura, mas a vontade soberana dos mineiros.

No entanto, a impossibilidade do julgamento definitivo do assunto, desenhada nos últimos dias no

âmbito da Justiça Eleitoral, conduz esta insegurança jurídica até a véspera do 1o turno, o que me leva a retirar minha candidatura.

Esse prazo alongado dificulta e muito a mobilização de apoiadores e, especialmente, tornará muito fragilizada a situação dos candidatos a deputado do PSB, que estão contra sua vontade, presentes em duas coligações.

Além disso, manter uma campanha eleitoral, muito curta e de grandes desafios como essa, com tamanha indefinição jurídica, poderia prejudicar muito o crescimento que vínhamos detectando nos últimos meses em torno da nossa proposta para Minas Gerais.

Os representantes da velha política conseguiram impedir minha candidatura.

Minas Gerais precisava de uma terceira via. E a nossa candidatura era, sim, muito viável. Todas as

pesquisas divulgadas até o momento apontaram o meu nome com reais possibilidades de chegar ao segundo turno e obter uma vitória. Por isso os grandes interesses agiram dessa maneira covarde.

Infelizmente essa é a política que ainda impera no Brasil. Sou retirado da disputa esperando,

sinceramente, que esse fato deplorável que ocorreu com a minha candidatura sirva de exemplo para audar a transformar de fato a nossa política. Não podemos mais deixar que acordos e conchavos de abinete predominem sobre a vontade popular.

E é essa vontade popular que sustenta a esperança que estava depositada em nossa candidatura. Nos últimos dezoito meses visitei mais de duzentas cidades em Minas, vendo de perto a situação de cada região do estado. Dialogando e ouvindo pessoas de todos os segmentos da população aprofundei meus conhecimentos sobre Minas Gerais e sobre a realidade das pessoas em mais de mil reuniões que participei nesta que eu chamei de peregrinação de aprendizado.

Quero agradecer a todos que nos acompanharam e participaram dessa caminhada. A todos os

cidadãos que estavam dispostos a construir uma nova alternativa para Minas e que viam em nossa candidatura a esperança de algo diferente.

Nas pessoas do meu candidato a vice-governador, deputado estadual Adalclever Lopes, e do meu

candidato a senador, deputado federal Jaime Martins, quero agradecer profundamente a todos os

partidos, dirigentes, parlamentares, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, enfim, todos os políticos de bem que estiveram ao nosso lado neste momento e que também estão profundamente indignados.

Desejo boa sorte a todos os candidatos a deputado da coligação Minas tem Jeito, em especial aos do PSB que apoiaram minha candidatura a Governador.

Apesar do sentimento de frustração, digo a todos que esta foi uma experiência extremamente

proveitosa. Ouvir de perto os mineiros permitiu a mim, ao lado de outros colaboradores e de lideranças

partidárias que confiaram em nosso projeto, apresentar um programa de governo chamado “Pacto Pela Retomada da Grandeza de Minas”, que está registrado no Tribunal Regional Eleitoral e publicado em marciolacerda.com.br. São ideias e conceitos que permitiriam que Minas Gerais voltasse a olhar para a frente de novo.

Aproveito este comunicado para também anunciar a minha desfiliação do Partido Socialista Brasileiro, ao qual nos últimos onze anos fui filiado, honrando com dignidade seus princípios e valores.

Infelizmente, este conchavo de sua direção nacional terá reflexos ainda mais profundos no PSB e,

principalmente, nos olhos de quem enxergava neste partido alguma coisa diferente na vida partidária deste país.

A política continua sendo o grande instrumento de transformação social no Brasil, mas transformação mesmo precisa acontecer primeiro na forma de se fazer política.

Marcio Lacerda, 21/08/2018