Ladrões roubaram uma van do transporte escolar na zona rural de Uberaba, na manhã dessa terça-feira (24). No veículo, estavam uma estudante da rede municipal, de 6 anos, e a motorista, de 36 anos, que foram libertas e passam bem, de acordo com a Prefeitura. A Polícia Militar (PM) faz buscas para encontrar os criminosos.

Segundo o boletim de ocorrência, a PM foi informada que uma vítima de roubo havia sido deixada na Avenida José Geraldo de Sousa, no Bairro Jardim Copacabana. No local, a mulher contou aos militares que estava na van com a criança seguindo pela LMG-798 por volta de 6h30.

Ela disse que estava sentido Nova Ponte e já havia passado a ponte do Rio Claro, quando, perto da entrada de uma fazenda, um carro de cor prata “colou” na traseira da van. Acreditando que o motorista tinha a intenção de ultrapassar, ela direcionou o veículo para a direita. Neste momento, o carro fechou a van, a obrigando a parar.

Logo após, dois homens desceram do veículo. Um deles, armado, abriu a porta de passageiros da van e anunciou o roubo. Então, a mulher afirmou que havia uma criança no veículo, mas ele a obrigou a sentar junto a menina no banco do passageiro e assumiu a direção da van, seguindo sentido Nova Ponte. O segundo criminoso os seguiu no carro prata.