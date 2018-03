Um funcionário de um hotel no Centro de Divinópolis foi vítima de uma armação de assaltantes. Ele relatou que estava trabalhando por volta de 1h desta quarta-feira (28), quando recebeu uma ligação de um homem solicitando uma reserva para três hóspedes.

Em seguida, o ponto de táxi que fica em frente ao estabelecimento recebeu uma ligação pedindo que os buscassem na rodoviária. Após a saída do carro para a corrida, outro estacionou em frente à garagem do hotel e o motorista se identificou como o autor da reserva.

A ação

Ao entrar na garagem, dois homens invadiram a recepção do hotel com uma pistola e anunciaram o assalto. Foram levados R$ 3,2 mil em dinheiro, um notebook e uma pistola que pertence ao proprietário do hotel. O certificado estava vencido e a arma foi recolhida.