Lady Gaga vai voltar para as telas de cinema, como protagonista de filme dirigido por Ridley Scott , que retrata a família Gucci.

Segundo o site Deadline , Lady Gaga será Patrizia Reggiani, ex-esposa de Maurizio Gucci, neto do fundador do império da moda Gucci e condenada por ser mandante do assassinato do ex.

O título do filme ainda não foi divulgado, porém acreditamos que o roteiro deverá ser sobre o julgamento e condenação de Patrizia pelo assassinato do ex-marido em 1995. Ela passou 18 anos na prisão antes de ser libertada em 2016, sendo que foi condenada a 29 anos.

Roberto Bentivegna escreveu o roteiro do longa, ele se baseou no livro de Sara Gay Forden, “The House of Gucci (A Casa de Gucci: Uma História Sensacional de Assassinato, Loucura, Glamour e Ganância)”.

Esse será o primeiro filme de Lady Gaga desde a seu papel como Ally em “A Star Is Born”, de Bradley Cooper.