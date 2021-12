Cidades do Sudoeste mineiro enxergam no aquecimento do turismo uma possibilidade de retomada da economia após o baque proporcionado por quase dois de pandemia. A Covid-19 ainda assombra Minas e o mundo, mas o avanço da vacinação garante um alívio que pode ser observado no Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgado no dia 30 de novembro: aumento na geração de empregos puxado por atrações turísticas.

Quando analisada a região de Passos, que compreende 29 cidades, é possível ver uma alta em cidades como Capitólio, onde fica o Lago de Furnas, e São Roque de Minas, que abriga o Parque Nacional da Serra da Canastra. Capitólio, inclusive, lidera o saldo na geração de empregos na região em outubro, com 73 novos postos.

Desse total, 62 vagas são para o setor de serviço, o que pode ser explicado como falta de mão de obra para sustentar o retorno do turismo, segundo afirma o gestor do Circuito Turístico Nascentes das Gerais e Canastra, Kleyber Silveira.

“Os turistas procuram turismo ao ar livre. Aumentou muito os passeios de lancha para família. Por exemplo, antes as lanchas eram compartilhadas com outras pessoas. Hoje, o turista paga uma lancha para ele e a família”, alega.