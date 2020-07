Da Redação

O estabelecimento permanente da cota mínima 762 e o tombamento do Lago de Furnas com vistas à proteção e viabilização do uso múltiplo das águas continuam ganhando protagonismo nas conversar entres representantes públicos e a sociedade em geral.

Nessa sexta-feira (24), o assunto voltou a ser tratado pelo prefeito de Formiga, Eugênio Vilela/DEM, dessa vez com o senador Rodrigo Pacheco/DEM.

Eugênio tratou mais especificamente da Proposta de Emenda à Constituição – PEC 52 que tramita na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com fulcro na interlocução com outros prefeitos que fazem parte da Associação dos Municípios do Lago de Furnas (Alago) para a mobilização de todos em prol da Proposta