O evento:

O município de Alfenas/MG sediou no dia 17 de setembro importante encontro promovido pela Associação dos Municípios do Lago de Furnas (Alago) e Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande (AMEG) onde se discutiu possíveis soluções para se garantir a manutenção do nível mínimo dos reservatórios de Furnas e Peixoto, conforme exige a Emenda Constitucional 106, de autoria do deputado Professor Cleiton, a qual foi aprovada e promulgada em dezembro de 2020.

O encontro, que ocorreu nas dependências do Alfenas Tênis Clube, contou com a presença de mais de 400 convidados, dentre estes 52 prefeitos mineiros, inúmeros vereadores e grande número de empresários ligados a setores que dependem do uso múltiplo das águas para exercerem suas atividades.