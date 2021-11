O Globo Repórter desta sexta-feira (26) navega por um dos maiores lagos artificiais do planeta: o lago de Furnas, em Minas Gerais. A região vive a consequência da maior seca dos últimos 90 anos no país. Em um voo de balão, o programa mostra os resultados das queimadas.

A repórter Liliana Junger também fará um pouso emocionante de asa-delta no meio dos cânions mineiros. Na edição, também serão mostradas as paisagens deslumbrantes, as águas cristalinas, as cachoeiras e um passeio de caiaque onde antes existia uma floresta.

Conheça histórias de amores e recomeços de quem escolheu o lago de Furnas como casa.

O Globo Repórter vai ao ar nesta sexta-feira (26), depois da novela “Um lugar ao sol”.