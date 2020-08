A Prefeitura de Lagoa da Prata, por meio do Boletim Epidemiológico, divulgou na tarde dessa terça-feira (11), que o município confirmou mais três novos óbitos por Covid-19, totalizando nove.

De acordo com a secretária Municipal de Saúde, Sabrina Novaes, um desses óbitos era o que já se encontrava como suspeito.

“Alguns dias atrás ele vem constando como óbito suspeito em nosso boletim, e o exame desse paciente chegou hoje como positivo”, disse ela.

Os outros dois óbitos confirmados eram de pacientes que estavam internados no Hospital São Carlos.

“Desses três óbitos, um é de uma idosa de 88 anos que já tinha outras comorbidades; o caso dela se agravou e ela veio a falecer. Um outro óbito, de um senhor de 72 anos também com outras comorbidades, como hipertensão e diabetes. O outro óbito, um adulto de 46 anos também com outras comorbidades, como obesidade e hipertensão. A gente passa essa informação com muita tristeza à população de Lagoa da Prata”, informou a secretária.

Além disso, o município conta com, 495 casos confirmados, sendo 35 em isolamento domiciliar, dois em internação hospitalar, dois em internação hospitalar UTI e 447 recuperados.

Fonte: Jornal Cidade