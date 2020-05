Um homem de 38 anos foi assassinado na noite de quinta-feira (14), no bairro Santa Efigênia em Lagoa da Prata. O suspeito do crime é o genro dele, de 19 anos.

De acordo com informações do jornal O Papel, a polícia foi informada de que o cidadão esfaqueado tinha chegado em casa embriagado e se envolveu em uma briga com a esposa, a filha e o genro dele e que, em determinado momento, de posse de uma faca, o rapaz teria desferido um golpe contra a vítima, fugindo em seguida.

O Samu foi acionado e resgatou o homem que não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Após intensas buscas e rastreamento suspeito de 19 anos, foi localizado e preso em flagrante delito.