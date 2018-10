Na semana passada, o município de Lagoa da Prata recebeu o projeto Unifor na Praça. Foram ofertados ao público: medição de glicemia, aferição de pressão arterial, tempo de sangria, tipagem sanguínea, avaliação da pele, cálculo de índice de massa corporal (IMC), técnicas de alongamento e relaxamento muscular.

A programação na praça da Matriz São Carlos Borromeu contou ainda com atividades lúdicas para crianças (pintura de rosto, brinquedos pedagógicos, oficina de pintura e desenhos).

Na ocasião, houve ainda a divulgação do Vestibular 2019 do Unifor-MG e sorteios de brindes. Neuza dos Santos ganhou a bicicleta e Felipe Tomás foi contemplado com um violão.