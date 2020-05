O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), divulgado nessa quarta-feira (20), aponta que Lagoa da Prata registrou 13 novos casos de coronavírus.

Com a atualização, a cidade saltou de 26 casos na terça (19) para 40 casos confirmados da Covid-19. Destes, 19 pacientes estão curados e 21 em isolamento domiciliar.

O boletim aponta ainda novos registros da Covid-19 em Arcos (1), Bom Despacho (1) Divinópolis (1), e Santo Antônio do Monte (1).

Segundo a Secretaria do Estado, os pacientes curados são casos confirmados de Covid-19 que receberam alta hospitalar e/ou cumpriram isolamento domiciliar de 14 dias sem intercorrências.

Nos dados atualizados nesta pelo Estado, o Centro-Oeste de Minas tem 165 casos de pessoas que testaram positivo para o coronavírus e já se curaram. A maior parte é em Divinópolis, com 99 casos.

Casos confirmados

Com os novos casos apontados pelo Estado nessa quarta, Divinópolis registrou 130 confirmações da Covid-19 segue como a cidade com mais registros positivos na região. Ao todo, são 273 no Centro-Oeste de Minas.

