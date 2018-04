Redação Última Notícias

A floresta que circunda a Lagoa do Fundão foi fundada como patrimônio ambiental de Formiga. A mata possui uma área superficial de 18,0843 hectares e é formada por vegetação de floresta estacional semidecidualmontana.

A confirmação do tombamento foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Formiga (Compac) em agosto do ano passado. O Decreto 7.368 foi assinado pelo prefeito Eugênio Vilela no dia 20 deste mês e a medida foi publicada no Diário Oficial nessa terça-feira (24).

A medida levou em consideração que o conjunto paisagístico possui grande relevância ambiental para o município e para o meio científico e confirma o tombamento determinado pela Lei Municipal 1.821, de 05 de outubro de 1988, das florestas situadas nas margens da Lagoa do Fundão.

Ações

O Compac dará conhecimento da homologação da medida aos proprietários das áreas tombadas, que ficarão sujeitas às diretrizes de proteção decorrentes do tombamento, não podendo sofrer qualquer intervenção sem a prévia deliberação do conselho.

