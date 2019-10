A chuva mal caiu sobre Formiga nesta quarta-feira (9) e moradores da rua Flausino Vaz Silva, na Vila São Vicente, já estão enfrentando problemas devido a uma obra pública realizada no local.

O serviço relacionado à rede de água pluvial vinha sendo feito há alguns meses e boa parte da terra retirada do local desceu para as áreas mais baixas da via, transformando-a em um grande lamaçal.

A obra está sob responsabilidade da Secretaria de Obras, sendo que o serviço foi terceirizado para a empresa Vigama, de Montes Claros. Há informações de moradores da via dando conta de que há alguns dias, funcionários da empresa não “aparecem” na obra. Na Prefeitura o Últimas Notícias apurou que o município já notificou a Vigama, em razão do descumprimento de cláusulas contratuais.