A segunda edição linear de 2017 da Revista Conexão Ciência (Online) já está disponível. A cada publicação, a qualidade dos artigos está mais elevada. Os critérios de avaliação são rigorosos, e sem que os revisores saibam quem são os autores. Nesse número, mais de 30 novos revisores do Brasil e do exterior se uniram ao corpo editorial.

O editor-chefe professor do Unifor-MG Andrei Pereira Pernambuco explicou que a endogenia está diminuindo consideravelmente, ou seja, o percentual de artigos produzidos em outras partes do País e do mundo é cada vez maior. “Isso é resultado da busca por melhorias nos processos editoriais e pela qualidade da Revista. A Conexão Ciência está ultrapassando fronteiras. Recebemos artigos submetidos por pesquisadores de grandes instituições das mais diversas partes do País”, ressaltou.

Essa edição traz uma entrevista com Magaly Robalino Campos, especialista e pesquisadora da área da educação e representante da Unesco na América Latina. O coeditor professor Heslley Machado Silva comentou que o objetivo foi mostrar as possibilidades de pesquisa na América Latina, especialmente no campo da educação.

“Outro aspecto relevante foi questionar o papel da Unesco no fomento à pesquisa e possíveis oportunidades que essa agência poderia oferecer. Também se discutiu um incremento no intercâmbio entre pesquisadores latino-americanos”, afirmou.

O coeditor destacou que Magaly é referência internacional nessas questões e que entrevistá-la foi uma forma de trazer para a revista uma perspectiva sobre a pesquisa latino-americana pelo olhar diferenciado, com vasta experiência profissional e acadêmica.

Até 2016, a Conexão Ciência contava com apenas duas edições anuais. Neste ano, em dezembro, será lançada a terceira. Em outubro, será publicado o segundo número especial de 2017. Desde que o novo Conselho Editorial assumiu a Revista, há um padrão de 15 artigos e uma entrevista.

A edição pode ser acessada neste link https://periodicos.uniformg.edu.br:21011/periodicos/index.php/testeconexaociencia