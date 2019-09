O Sicoob Credifor entende que a boa visão é o farol para que as crianças possam ter um aprendizado eficiente, ter acesso às melhores descobertas da infância e, assim, terem uma formação estruturada, garantindo uma vida futura digna e produtiva. Por isso, reafirma seu compromisso com a comunidade, lançando a segunda edição do projeto social “Sicoob Credifor de Olho no Futuro”.

O lançamento da segunda edição do projeto ocorreu no sábado (28), realizado em parceria com a Clinicom; Clínica de Olhos e Divina Ótica. A cerimônia de encerramento e entrega dos óculos ocorrerá no início de novembro, no auditório da cooperativa.

O projeto tem como finalidade apadrinhar 90 crianças da pré-escola e ensino fundamental, que apresentam alguma dificuldade de aprendizado, devido a problemas oftalmológicos. Após passarem por triagem, elas são submetidas à consulta médica especializada, custeada pela cooperativa, e, àquelas que forem diagnosticadas com dificuldades na visão, recebem gratuitamente os óculos, sendo disponibilizados cerca de vinte modelos de armações oculares para escolha.