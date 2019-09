Uma lancha pegou fogo nesta terça-feira na represa de Furnas, no município de Fama, no Sul de Minas. Como a cidade não tem batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, os militares de Alfenas, a 20 quilômetros de distância, tiveram que ser acionados.

De acordo com relatos de testemunhas, a embarcação se soltou do local que estava ancorada, e, quando um profissional realizava a manutenção, começou um incêndio no motor. O rapaz que estava na lancha conseguiu pular no lago antes de o fogo se alastrar.

Os bombeiros chegaram em aproximadamente 20 minutos e acionaram a marinha, que estava por perto e também conseguiu comparecer ao local. Policiais militares ainda ajudaram no combate às chamas.