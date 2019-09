A Operação Lava-Jato é um marco no combate à corrupção no país e desde 2014 mostra ganhos substanciais para as gerações futuras, mas os fatos presentes demonstram a necessidade de serem feitos ajustes na condução da operação.

No dia 27 de agosto, a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento de recurso, no Habeas Corpus, HC, 157627, definiu que as alegações finais de corréus devem ser apresentadas após a entrega do documento por parte dos colaboradores. Com isso, anulou a condenação de primeira instância, imposta ao ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendine, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

A defesa do Executivo teve o seu pedido negado, pela 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, para apresentar manifestação após os colaboradores. No recurso ao STF, o defensor sustentou ser direito do réu, no processo penal, se defender e rebater todas as alegações com carga acusatória, falando por último, sob pena de cerceamento de seu direito de defesa.

Os ministros entenderam ter havido ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Na colaboração premiada o meio de obtenção de prova, com fixação de prazo simultâneo, gera prejuízo à defesa.