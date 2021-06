O “serial killer do DF”, Lázaro Barbosa Sousa, de 32 anos, foi morto com, ao menos, 38 tiros na manhã desta segunda-feira (28), após confronto com policiais da força-tarefa que passaram 20 dias o caçando em Águas Lindas, Goiás. A informação é do secretário de Saúde do município, Rui Borges, que completou afirmando que ele chegou sem vida ao hospital.

“Quando ele chegou [ao hospital], já estava sem vida. Nós contamos 38 marcas de tiro. É um cálculo aproximado ainda”, declarou. O corpo de Lázaro será encaminhado para necropsia no Instituto Médico Legal (IML) em Goiânia.

O homem é suspeito de ter matado três pessoas de uma mesma família, sequestrado outras. Ainda, é investigado por estupro e outro homicídio. Ele havia sido preso em 2018, mas estava foragido.

“As investigações não acabam aqui. Ainda temos pessoas para investigar e prender. Agora, sai a força intensiva e fica o trabalho investigativo. Vamos até descobrir todos os envolvidos”, declarou o secretário de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO), Rodney Miranda, em coletiva de imprensa.