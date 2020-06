Da Redação

Na próxima quinta-feira (2), será realizada no Plenário da Câmara de Formiga, a partir das 18h30, uma Audiência Pública para a discussão do Projeto de Lei nº 451/2020, que dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021..

A realização da audiência atende ao pedido da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas da Câmara, formada pelos Vereadores Sidney Ferreira – presidente, Sandromar Evandro Vieira (Sandrinho da Looping – relator e Wilse Faria –membro.

Durante a reunião semanal da Casa Legislativa, o vereador Sidney Ferreira salientou a importância de que aqueles que pretendem disputar o cargo de prefeito nas eleições acompanhem a audiência e se informem sobre a lei em pauta.