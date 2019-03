A Receita Federal divulgou no dia 22 de fevereiro as regras, contidas na Instrução Normativa 1871, para a confecção da declaração anual do imposto de renda, ano-calendário de 2018.

Estão obrigados a fazer a declaração todos os contribuintes com renda superior a R$28.559,70; na atividade rural quem teve receita bruta maior que R$142.798,50; os recebedores de rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superior a R$40 mil; os titulares de ganhos de capital na alienação de bens ou direitos, sujeitos à incidência do imposto, ou os operadores de bolsas de valores, de

mercadorias, de futuros ou assemelhados; os interessados em compensar prejuízos com a atividade rural de anos anteriores; os titulares em 31 de dezembro do ano passado de bens ou direitos de valor total superior a R$300 mil; as pessoas que passaram à condição de residente no Brasil e se encontravam nesta situação em 31 de dezembro; os optantes pela isenção de Imposto sobre a Renda incidente sobre o ganho auferido na venda de imóvel residencial, com produto aplicado na aquisição de outro imóvel no prazo de 180 dias.

A declaração poderá ser elaborada por computador ou dispositivo móvel, com envio pela internet.

É possível o contribuinte utilizar a Declaração pré-preenchida, composta pela unificação das informações já coletadas pela Receita Federal.