Os representantes da Secretaria de Saúde de Formiga, José Geraldo Pereira (secretário), Denise Meneses Mota (adjunta) e Ana Sousa (diretora de gestão) se reuniram na tarde desta segunda-feira (24), com a Mesa Diretora da Câmara Municipal Wilse Marques (presidente), Cabo Cunha (vice-presidente), Joice Alvarenga (primeira secretária) e Marcelo Fernandes (segundo secretário).

Na ocasião, os representantes da pasta apresentaram à Mesa Diretora a planilha de preços de cirurgias eletivas, onde a Câmara se comprometeu a repassar ao Executivo R$50 mil para diversas cirurgias como: vesícula, adenoídectomia, amigdalectomia, varizes, hernioplastias de diversos casos.

De acordo com os vereadores, diante da grande demanda do município quanto às cirurgias, a Mesa Diretora fará o repasse nesta terça-feira (25), às 9h, no Gabinete do prefeito.