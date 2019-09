A Câmara Municipal aprovou dois projetos importantes para Formiga na reunião dessa semana.

Com a aprovação da proposta que dispõe sobre as competências da Superintendência Municipal de Trânsito e da Junta Administrativa de Recursos de Infração (Jari), necessárias para a municipalização do trânsito, Formiga poderá ter em breve a disponibilização de vagas através do sistema Rotativo, no centro da cidade.

Formas de cobrança, valores, tempo de ocupação das vagas e outras disposições deverão ser definidas pela Superintendência de Trânsito, que contará com recursos advindos de multas por infrações de trânsito que serão cobradas diretamente pela municipalidade. A fiscalização deixará de ser feita, como atualmente, pela Polícia Militar.