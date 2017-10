Itapecerica sediou nessa sexta-feira (29) uma reunião da Associação Mineira dos Municípios (AMM). De Formiga, estiveram presentes, o prefeito Eugênio Vilela, o chefe de gabinete, Thiago Pinheiro, o controlador municipal, Francisco Ferreira Neto e a presidente da Câmara, Wilse Marques.

O objetivo do encontro foi aproximar e unir representantes dos municípios mineiros em um debate político. Os temas trabalhados foram: “Políticas Públicas de Engenharia”; “Regularização Fundiária”; “O Tribunal na fiscalização” e “Atuação do Ministério Público com os municípios”.

“Por meio deste projeto, os gestores do interior de Minas Gerais, que nem sempre podem estar na sede em Belo Horizonte, têm a oportunidade de participar das atividades da Associação para reivindicarem ações e, juntos, buscarem soluções e mais desenvolvimento para os municípios”, destacou Wilse Marques.