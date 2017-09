Lorene Pedrosa

Já consta na pauta da 37ª reunião do Legislativo formiguense, que será realizada na noite desta segunda-feira (18), o projeto de lei 080/2017 que autoriza o município de Formiga a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – BDMG operações de crédito até o montante de R$3 milhões, destinadas ao financiamento de construção da nova sede administrativa para o Município.

A aprovação da proposta em pauta no Legislativo não autoriza o município a construir a sede, apenas a apresentar proposta junto ao banco para, se escolhido, ter acesso ao valor pleiteado para a construção.

Além disso, trata-se de uma linha de financiamento para construção e/ou reforma de sedes administrativas, não sendo possível, por exemplo, fazer uso do dinheiro para a construção de um reservatório de água do Sistema Autônomo de Água e Esgoto (Saae) ou repassá-lo para a Santa Casa que vive, há anos, uma grave crise financeira que vez por outra culmina no fechamento, ainda que temporário, de setores essenciais por falta de verba, como UTI, maternidade e setor de ortopedia.

O projeto gerou grande polêmica nas redes sociais e foi tema de discussão na reunião da semana passada do Legislativo, quando o prefeito Eugênio Vilela esteve presente para explicar os motivos que a administração municipal optou por se candidatar a este empréstimo que, segundo a Prefeitura, trará economia significativa do que hoje se gasta com aluguéis. “O calendário disponibilizado pelo banco põe prazos para as diversas etapas da contratação do financiamento. Agora, é a fase de cadastro e seleção dos municípios. Somente no ano que vem teremos a confirmação se Formiga poderá ser contemplada ou não para, então, começar a pensar na construção”, explicou Eugênio, na ocasião, quando ainda destacou os problemas de acessibilidade, riscos de incêndios e problemas de saúde publica da atual sede.

Mesmo com as explicações, nas redes sociais, grande parte dos munícipes se mantiveram contra o projeto. Com a proposta em pauta, muitos garantiram estar de olho na reunião do Legislativo que começa às 19h, para acompanhar como cada um dos vereadores se posicionará sobre a questão.