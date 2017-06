Paulo Coelho

Em reunião ocorrida no plenário da Câmara Municipal, na quarta-feira (21), sob o comando do vereador Sidney Ferreira, presidente da Comissão de Finanças Orçamento e Tomada de Contas, foi feita a análise inicial do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), apresentado pelo Executivo por meio da mensagem, 060/2017-GAB, trazida à Câmara em 7 de abril deste ano.

Participações:

A presença de interessados na discussão da matéria foi maciça. Mais de cem pessoas estiveram presentes dentre alunos do curso de Administração do Unifor-MG, secretários e funcionários municipais, representante da imprensa, membros de associações, funcionários da Câmara, assessores e populares que normalmente frequentam as reuniões legislativas.

O número de vereadores que compareceram à audiência também foi expressivo, pois, nove edis estiveram discutindo a matéria. Porém, é preciso que se registre que representantes de vários clubes de serviço e de outras organizações de grande relevância no município, não compareceram. Dentre os ausentes, destaca-se: Acif e CDL, Lojas Maçônicas, representantes sindicais e membros do Movimento Todos por Formiga que, ultimamente, têm apresentado àquela Casa importantes reivindicações em nome da população. Vale notar que houve grande divulgação, convidando a população a participar do evento, além do envio de 250 convites distribuídos a entidades representativas, associações, igrejas e outros, via Correios.

Apresentação da LDO: