Será publicada nesta quinta-feira (29) no Diário Oficial dos Municípios a sanção de três leis relacionadas a pandemia causada pelo Coronavírus. As leis tratam da criação do Auxílio Emergencial Municipal; fornecimento de atendimento psicológico, fisioterápico e fonoaudiológico, para pacientes que receberam alta médica após tratamento da Covid-19 e fornecimento de medicamentos básicos, da lista do SUS, para tratamento do paciente que testar positivo para Covid-19.

O auxílio emergencial será no valor de R$ 300,00 pagos entre os meses de junho, julho e agosto, até o último dia útil de cada mês. Para receber o benefício, a pessoa tem que atender os seguintes critérios:

I – Ser residente do Município de Formiga;

II – Estar inscrito no CadÚnico;