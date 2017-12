O prefeito Eugênio Vilela sancionou, na quarta-feira (20), a Lei 5.221 que cria a Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e organiza o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional em Formiga.

A proposta foi discutida e elaborada pela equipe do Banco Municipal de Alimentos, com o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e o Conselho de Segurança Alimentar de Minas Gerais.

De acordo com o coordenador do Banco Municipal de Alimentos, Anuar Teodoro Alves, a lei determina que deverá ser criada, no prazo de um ano, a Caisan Municipal (Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional), composta por membros de diversas secretarias (Educação, Saúde, Meio Ambiente, SAAE e Desenvolvimento Humano), de entidades sem fins lucrativos que queiram participar e também do Conselho Municipal de Segurança Alimentar.

“O objetivo é a adesão do município ao SISAN [Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional], que vai possibilitar a Formiga o acesso a inúmeros benefícios e programas do Ministério do Desenvolvimento Social”, explicou Anuar.