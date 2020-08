Redação Últimas Notícias

A Câmara de Formiga aprovou no dia 25 de fevereiro do ano passado, o projeto de lei, de autoria do vereador Sidney Ferreira que proíbe a utilização de fogos de artifício com estampido em Formiga, que passou a vigorar como lei 5.416.

Nesta semana, um projeto de lei de autoria do Executivo buscava revogar a lei por considera-la inócua e incapaz de produzir qualquer efeito, devido ao veto do prefeito, à época da sanção, ao artigo 4, que, segundo a administração municipal “invadia a competência do chefe do Executivo, violando a separação, independência e harmonia entre os poderes” e dizia respeito à fiscalização.

A proposta foi levada à votação e reprovada por 5 votos contrários e 4 favoráveis. Assim sendo, a lei está mantida.