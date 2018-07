Os testes em animais para produzir cosméticos estão proibidos em Minas Gerais. Como o governador Fernando Pimentel não sancionou a lei aprovada pela assembleia no prazo previsto, coube ao presidente da Assembleia Legislativa Adalclever Lopes (MDB) promulgar a legislação, que foi publicada no Diário Legislativo dessa quinta-feira. Com isso, a regra (Lei 23.050/18) já está em vigor.

A proibição aos testes foi aprovada pela Assembleia no ano passado e vetada por Pimentel. Os deputados estaduais, no entanto, derrubaram no último dia 17 a decisão do Executivo por unanimidade. A derrubada foi defendida pelo líder de governo de Pimentel, Durval Ângelo (PT), contra a vontade do governo petista.

De autoria dos deputados Fred Costa (PATRI) e Noraldino Júnior (PSC), o texto define que produtos cosméticos para humanos não podem ser testados em animais. São eles os constituídos por substâncias naturais ou sintéticas para uso na pele, cabelo, unhas, lábios, genitais, dentes e diversas mucosas com o objetivo de limpar, perfumar, alterar a aparência ou mudar odores corporais, por exemplo. De acordo com os deputados, o objetivo é impedir maus-tratos.

Seguindo tendência mundial