Na tarde de sexta-feira (23), o analista de relações institucionais da empresa VLI, Marcelo Quintino, e o responsável pela área técnica, Euler, se reuniram com o vereador Mauro César/SD, o secretário municipal de Obras, José Ronaldo do Couto, e o superintendente municipal de Trânsito, Luciano Chagas.

O encontro se deu devido à proximidade de entrada em vigor, no próximo dia 9, da Lei 5226/18, que impõe proibições no trânsito de locomotivas e composições de carga no município de Formigano período das 22h do dia às 6h do dia seguinte e impede ainda, o trânsito de locomotivas com velocidade acima de dez quilômetros por hora e com mais de dez composições de cargas. A proposta também prevê penalidades para o descumprimento dela, como multa no valor de R$23.944, o que corresponde a 100 UFMF’s (Unidade Fiscal do Município de Formiga), na primeira transgressão, e de R$ 47.888, que se refere a 200 UFMF’s, em caso de reincidência.

Mauro César, que é autor da proposta, explicou a lei aos representantes da empresa e apresentou demandas relativas à atuação dela no município de Formiga. Marcelo e Euler ponderaram que vieram buscar uma solução, mas explanaram que ela depende da diretoria da companhia, já que algumas exigências da lei são consideradas “difíceis de cumprir”.

Ao final do encontro, Mauro ressaltou que a lei visa o benefício dos munícipes e que todos os artigos contidos nela devem ser cumpridos.