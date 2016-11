Da Redação

No final do ano de 2014, após alguns meses de trabalho junto à Câmara Municipal e representantes da sociedade, inclusive com a realização de audiências públicas, o Executivo conseguiu a aprovação na Câmara da Lei 4983 de 8 de dezembro de 2014, modificando substancialmente a forma de cobrança da contribuição para o Custeio da Iluminação Pública (CIP).

Para tanto, contou com o apoio de representantes da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) para cumprir a determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que por meio de resolução, transferiu aos municípios a responsabilidade pela execução de tais serviços.

A lei apresentada pelo Executivo e aprovada (de afogadilho) pela Câmara, continha erros crassos que, mais tarde reconhecidos resultaram no Projeto de Lei 370/2015, do qual se tratará mais a frente, que também tramitou na Casa. Com ele pretendeu-se sanar parte dos vícios contidos na redação da lei 4983.

No entanto, no entender de muitos e inclusive do tributarista Euler Vespúcio, autor de extenso e bem fundamentado parecer, mesmo com as alterações, a lei em questão ainda extrapola ou não atende aos limites legais definidos, inclusive pela Constituição Federal, pois desconhece o princípio da isonomia, além do fato de que a contribuição para a CIP tem caráter universal e não é divisível, princípio basilar que também nela não se observou.

Em seu parecer, Euler reafirmou que a CIP tem como finalidade a arrecadação de recursos para arcar com os custos da iluminação de logradouros públicos, não podendo ser usados para a quitação de débitos referentes ao consumo de energia elétrica destinada a prédios públicos (Prefeitura, escolas, postos de saúde, repartições públicas, etc), como a lei municipal pretende em seu Art 1º, II, nela enxertado.

A Lei 4893, inclusive alterou a forma de cobrança da CIP, penalizando os que consomem de 0 a 50 quilowatt-hora (KWh) que se antes eram isentos, e agora pagam mensalmente R$3. Em compensação, os grandes consumidores, os que gastam acima de 701 KWh, pagam apenas R$20 (valor fixo).

Faixa de consumo – KWh Valores da contribuição De 0 a 100 R$3,00 De 101 a 200 R$5,00 De 201 a 300 R$7,00 De 301 a 400 R$9,00 De 401 a 500 R$12,00 De 501 a 600 R$15,00 De 601 a 700 R$18,00 Acima de 701 R$20,00

Só para lembrar que a nova lei foi assinada à época pelo prefeito Moacir Ribeiro da Silva e seu chefe de Gabinete, José Terra de Oliveira Junior, em 8 de dezembro de 2014.

Também a forma prevista nesta lei para a cobrança da contribuição em relação a imóveis não edificados (terrenos estes que sequer contam com o serviço de iluminação pública e, portanto nem possuem padrão instalado), na mesma guia do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é igualmente contestada pelo tributarista, já que, segundo ele, o serviço não é prestado e isto tem amparo em decisões do Tribunal Regional Federal, da 4ª Região. Assim também, os imóveis edificados que não dispõem do serviço de iluminação pública, pela mesma razão, também estariam dispensados de cobrança da CIP.

Para se ter ideia do tamanho do “imbróglio” criado com lei então aprovada, basta lembrar que há um longo tempo os recursos da contribuição para o Custeio da Iluminação Pública, tem sido no município, utilizados para a quitação de débitos junto à Cemig, débitos estes, referentes ao consumo de energia por diversas repartições públicas, espalhadas por toda a cidade.

Em 2015, o então prefeito Moacir Ribeiro encaminhou ao Legislativo o Projeto de Lei 370/2015 promovendo algumas alterações na lei em vigor, alterando as tabelas de cobrança da CIP, fazendo retornar a isenção aos consumidores de 0 a 50 KWh e criando outros percentuais para cobrança dos demais consumidores (de acordo com a quantidade consumida) e reduzindo a absurda cobrança até então em vigor para os lotes não urbanizados, agora resumidas de R$48 anuais para os terrenos de até 360 m² e de R$72 para os terrenos de área superior a 360 m².